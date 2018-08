Clasica San Sebastian 2018: Julian Alaphilippe domina da favorito, battuto Mollema

Julian Alaphilippe conferma il pronostico nella Clasica San Sebastian: erano annunciati come protagonisti i corridori in uscita dal Tour de France e così è stato, nei 229 chilometri da Donostia a Donostia. Il corridore transalpino della Quick-Step Floors, maglia a pois alla Grande Boucle, domina in lungo e in largo andando via sull’ultima salita e gestendo la situazione in una volata a due con l’olandese Bauke Mollema.

Quattro uomini in fuga nelle prime fasi di gara: Luis Mas (CajaRural-RGA), Cyril Barthe (Euskadi-Murias), Sergio Rodriguez (Euskadi-Murias) e Loic Chetout (Cofidis). Il gruppo ovviamente ha lasciato spazio, con gli attaccanti che sono arrivati ad avere anche 7′ di vantaggio nei primi 100 chilometri. Entrati nel percorso che vedeva lo Jaikzibel e l’Arkale, hanno iniziato a lavorare le squadre dei big, con LottoNL-Jumbo e Quick-Step Floors ad accorciare il margine. Sulla seconda ed ultima scalata allo Jaikzibel il Team Sky ha fatto la differenza andando a riprendere i fuggitivi e a dimezzare il plotone. Tanti gli scatti provati, ma il gruppo è rimasto compatto fino al momento decisivo della corsa: la scalata a Murgil Tontorra. Da segnalare nel frattempo una brutta caduta che ha coinvolto Landa e Bernal, entrambi portati via in ambulanza.

Antwan Tolhoek (LottoNL-Jumbo) il primo a scattare sull’ascesa conclusiva, a seguirlo è il transalpino Rudy Molard (Groupama-FDJ). Al contrattacco però lo scatto decisivo: Bauke Mollema (Trek-Segafredo) e Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) sono andati via a 300 metri dalla vetta, staccando tutti i rivali. La coppia in discesa ha guadagnato ancora lanciandosi verso la volata conclusiva: nello sprint a due non c’è stata storia con Alaphilippe che ha dominato in lungo e in largo e l’olandese, sempre protagonista su queste strade, secondo. Terzo, vincitore della volata dei battuti, il campione transalpino Anthony Roux (FDJ).

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo