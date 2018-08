Ciclismo su pista, FULMINE AZZURRO! Il quartetto maschile demolisce la Svizzera ed è CAMPIONE D’EUROPA!

Dominio totale dell’Italia nella finale dell’inseguimento a squadre maschile agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow, in Scozia. Dopo il capolavoro della semifinale, dove erano riusciti ad eliminare addirittura i campioni del mondo della Gran Bretagna, gli azzurri hanno completato l’opera con un atto conclusivo mai in discussione, sconfiggendo nettamente la Svizzera e conquistando un oro meritatissimo.

Il ct Marco Villa effettuava un cambio alla vigilia della finalissima: Michele Scartezzini prendeva il posto di Liam Bertazzo, affiancando Filippo Ganna, Elia Viviani e Francesco Lamon.

Gli azzurri, contrariamente alle abitudini, partivano forte sin dal primo chilometro. Cresceva costantemente il divario del quartetto elvetico, composto da Cyrille Thiery, Stefan Bissegger, Frank Pasche e Thery Schir, fino superare i due secondi ai 2500 metri. A quel punto la compagine rossocrociata alzava definitivamente bandiera bianca, con i nostri portacolori che andavano ad imporsi con il crono di 3’55″401, ben 4″3 meglio rispetto agli avversari.

Dopo i due bronzi consecutivi conquistati ai Mondiali, arriva finalmente un prestigioso trionfo per una squadra ormai da anni nell’elite del ciclismo su pista internazionale. Un gruppo solidissimo, trascinato da un fenomeno assoluto come Filippo Ganna e dove si è rivelato utilissimo il ritorno di Elia Viviani: il veronese era al rientro nei velodromi dopo due anni, ma non si è vista alcuna ruggine.

A questo punto il mirino si posa sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Questi ragazzi chiedono solo di poter essere supportati al meglio per fare il proprio lavoro. Tradotto: andrà risolta al più presto la vicenda del velodromo di Montichiari. Risultati alla mano, lo meriterebbero. Eccome.

