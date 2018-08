Ciclismo su pista, Europei 2018: Letizia Paternoster in lotta per le medaglie nell’omnium

Si è da poco conclusa la sessione pomeridiana della quinta giornata degli Europei di ciclismo su pista: al Sir Chris Hoy Velodrome tante gare in programma, un solo titolo assegnato e un’italiana in lotte per le medaglie per quanto riguarda la serata.

Letizia Paternoster ha esordito al meglio per quanto riguarda l’omnium al femminile: una più che discreta quarta piazza nello scratch, prova inaugurale, dominata dalla campionessa del mondo olandese Kirsten Wild, poi nella particolare tempo race l’atleta italiana ha centrato un’ottima sesta posizione (vittoria per la russa Agustinas), che l’assesta virtualmente ai piedi del podio con 64 punti nella classifica generale. Al comando ovviamente Wild con 74 punti davanti alla britannica Archibald (70) ed alla belga Kopecky (66).

L’unico titolo assegnato oggi è stato quello della Madison al maschile: ad imporsi i belgi Ghys/ De Ketele al termine di una battaglia spettacolare contro i campioni iridati tedeschi Reinhardt/Kluge. Terza piazza in rimonta per i padroni di casa Wood/Hayter. In casa Italia settimo posto con soli cinque punti per Francesco Lamon e Michele Scartezzini.

Finalmente buone notizie arrivano dalla velocità: nei 500 metri al femminile una strepitosa Miriam Vece, in 34.318, ha trovato un’eccezionale sesta piazza, qualificandosi alla finale di stasera. Favoritissima per l’oro ovviamente la russa Shmeleva, 33.309 in qualifica.

Prosegue il torneo di sprint maschile che ha decretato i finalisti: il grande favorito tedesco Stefan Botticher soffre con il britannico Carlin, ma centra l’ultimo atto dove sfiderà l’olandese Hoogland che l’ha spuntata nel derby con Lavreysen.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter