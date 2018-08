Ciclismo su pista, Europei 2018: azzurre sul podio! Battuta la Germania, è finale nell’inseguimento a squadre!

Dopo la finale raggiunta dagli uomini, è toccato anche alle donne approdare nell’atto conclusivo dell’inseguimento a squadre agli Europei di ciclismo su pista a Glasgow (Scozia).

Pronostici rispettati in semifinale. Letizia Paternoster, Marta Cavalli, Elisa Balsamo e Silvia Valsecchi si sono imposte sulla Germania con il tempo di 4’21″005, rifilando ben 2″7 alle teutoniche.

Una sfida mai in discussione, che le nostre portacolori hanno dato la sensazione di gestire, pensando anche a risparmiare energie in vista dell’atto conclusivo.

Per l’oro il quartetto tricolore affronterà la favoritissime padrone di casa della Gran Bretagna, capaci di rifilare quasi dieci secondi di distacco alla Francia con un crono di assoluto valore mondiale: 4’17″882.

Per quanto visto sinora, appare difficile che le azzurre possano riuscire a spuntarla sulle britanniche. Servirà una prestazione coraggiosa, soprattutto nelle battute iniziali. Con una medaglia già in tasca, a questo punto le portacolori del Bel Paese non hanno più nulla da perdere.













Foto: Twitter Federciclismo