Ciclismo su pista, Europei 2018: ITALIA DA IMPAZZIRE! Gli azzurri piegano la Gran Bretagna nell’inseguimento a squadre!

Un’Italia da antologia sconfigge in semifinale i favoriti padroni di casa della Gran Bretagna ed approda in finale nell’inseguimento a squadre maschile agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia).

Una vera impresa quella firmata da Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Elia Viviani e Francesco Lamon, capaci di piegare il quartetto campione del mondo in carica (rispetto alla rassegna iridata di Apeldoorn, accanto ai confermatissimi Hayter, Emadi e Tanfield, il solo Burke è subentrato al posto di Clancy).

Gli azzurri, come di consueto, sono partiti piano, per poi iniziare una progressione inarrestabile. Indietro di 1″4 ai 2000 metri, la compagine tricolore ha toccato un distacco massimo di 1″9. Nell’ultimo chilometro e mezzo, tuttavia, i portacolori del Bel Paese hanno innestato il turbo, trascinati da un superlativo Ganna, campione del mondo in carica nell’inseguimento individuale.

Il vantaggio si è via via assottigliato, sino al sorpasso arrivato a 500 metri dall’arrivo. L’Italia ha così prevalso con un tempo davvero ottimo, vicinissimo al record nazionale: 3’54″778, contro il 3’56″007 della Gran Bretagna.

Nell’atto conclusivo il quartetto nostrano affronterà la Svizzera, capace di piegare la Francia con un crono molto importante (3’56″542), anche se i transalpini, a lungo in testa, si sono completamente disuniti nei 1000 metri conclusivi. La finale per il bronzo vedrà invece di fronte Gran Bretagna e Germania.

In vista della sfida per la medaglia d’oro, il ct Marco Villa dovrebbe effettuare un cambio, inserendo Michele Scartezzini al posto di Elia Viviani, impegnato anche nello scratch. Dopo aver compiuto una grande impresa, ora gli azzurri devono completare l’opera.

