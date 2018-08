VIDEO Italia che rimonta nell’inseguimento maschile! Gli azzurri in FINALE agli Europei 2018

Un’Italia da applausi sconfigge in semifinale i favoriti padroni di casa della Gran Bretagna ed approda in finale nell’inseguimento a squadre maschile agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Glasgow (Scozia). Una vera impresa quella firmata da Filippo Ganna, Liam Bertazzo, Elia Viviani e Francesco Lamon, capaci di piegare il quartetto campione del mondo in carica (rispetto alla rassegna iridata di Apeldoorn, accanto ai confermatissimi Hayter, Emadi e Tanfield, il solo Burke è subentrato al posto di Clancy). Riviviamo le immagini della prova degli atleti nostrani:













Foto: profilo twitter Federcicislimo