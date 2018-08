Ciclismo, recupero lampo per Vincenzo Nibali! Lo Squalo pedala sui rulli, Vuelta più vicina

Procede spedito il recupero di Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto si è sottoposto martedì scorso ad un’operazione definita vertebro-plastica percutanea. L’intervento ha fatto sì che venisse iniettato del ‘cemento’ nella vertebra fratturata al Tour de France, di modo da consentirle di sopportare carichi di lavoro sempre più importanti.

Se l’obiettivo era quello di accelerare i tempi, di sicuro il capitano della Bahrain-Merida si trova sulla buona strada. Oggi, infatti, il 33enne siciliano, come riporta la Gazzetta dello Sport, tornerà a pedalare per la prima volta sui rulli. Negli ultimi giorni il fuoriclasse italiano ha effettuato degli esercizi posturali in piscina, sottoponendosi poi alle cure del massaggiatore Palini per eliminare le contratture alla schiena.

Già per l’inizio della prossima settimana Nibali potrebbe tornare ad allenarsi anche su strada. Diventa sempre più probabile, dunque, la presenza dello Squalo alla prossima Vuelta di Spagna, considerata una tappa di passaggio fondamentale per preparare i Mondiali di Innsbruck di fine settembre.

Nella penisola iberica l’azzurro sarà certamente molto lontano dalla forma migliore e, soprattutto nelle prime tappe, potrebbe incappare in distacchi molto pesanti dagli uomini di classifica. Nulla di preoccupante: il due volte vincitore del Giro d’Italia approccerà l’evento come un vero e proprio allenamento competitivo. Nella testa di Enzo, da oltre un anno e ancor di più dopo la caduta al Tour, c’è un solo chiodo fisso: la maglia con i colori dell’arcobaleno. Il recupero fisico di questi giorni fa ben sperare: Nibali non desidera altro che presentarsi in Austria al 100% della forma per giocarsi fino in fondo tutte le proprie carte.













Foto: Pier Colombo