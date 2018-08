Ciclismo su pista, Europei 2018: le altre finali di giornata. Elia Viviani si testa nello scratch, punta al titolo Rachele Barbieri

Non solo gli inseguimenti a squadre, sia al maschile che al femminile, che saranno ovviamente il punto centrale di questa seconda giornata degli Europei di ciclismo su pista al Sir Chris Hoy Velodrome, ma verranno assegnati anche altri quattro titoli, per un totale di dodici medaglie, equamente divisi tra maschile e femminile.

Si partirà infatti con le qualifiche della velocità a squadre, che poi in serata vedrà anche il proprio epilogo. Specialità dove l’Italia non ha mai brillato e da anni fatica veramente a farsi vedere. Miriam Vece ed Elena Bissolati sono giovanissime e vogliono continuare in un periodo di crescita continuo, iniziato praticamente nel post Olimpiadi di Rio: le due talentuose azzurre sognano di poter agguantare punti in chiave ranking per quanto riguarda la qualifica a Tokyo 2020. Sarà sfida per l’oro tra quanto riguarda Russia e Germania: Shmeleva e Velte i grandi nomi presenti nella manifestazione. Al maschile, ovviamente si corre con un terzetto e l’Italia è riuscita a schierare una squadra al via con i cugini Ceci: Luca-Davide-Francesco proveranno a difendersi. Francia, Germania, ma soprattutto Gran Bretagna, le squadre da battere.

Giornata che assegna anche l’oro per quanto riguarda lo scratch sia al maschile che al femminile. Tra gli uomini c’è attesissima nel vedere in gara Elia Viviani che, nel caso di arrivo di gruppo compatto, potrebbe essere addirittura il favorito per l’oro nonostante la lunghissima assenza dai velodromi e la gara di inseguimento a squadre svolta pochi minuti prima. Altri nomi altisonanti quelli di Ivo Oliveira (Portogallo), Felix English (Irlanda) e Sebastian Mora (Spagna). Al femminile anche l’Italia si gioca il podio con una delle carte più importanti: Rachele Barbieri è sempre stata competitiva nella disciplina, trovando podi in Coppa del Mondo, ma soprattutto vincendo i Mondiali del 2017. L’azzurra vuole brillare anche a livello continentale.













Foto: Twitter Federciclismo