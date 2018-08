Mountain bike, Mondiali 2018: i convocati dell’Italia. Gerhard Kerschbaumer sogna in grande, Eleonora Farina ci prova nella downhill

Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre si svolgeranno a Lenzerheide (Svizzera) i Mondiali di mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. Alla Bike Arena i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare le medaglie, al termine di una stagione che ha regalato tante emozioni anche agli azzurri.

L’Italia cercherà di essere protagonista e di tornare sul podio iridato. La punta della spedizione azzurra sarà Gerhard Kerschbaumer, che dopo quattro podi consecutivi in Coppa del Mondo, tra cui una vittoria, partirà tra i favoriti per una medaglia. Attesa poi anche per il vicecampione europeo Luca Braidot, che insieme al fratello Daniele e Marco Aurelio Fontana cercheranno di fare gioco di squadra. Al femminile ci si affiderà ancora alla veterana Eva Lechner, mentre tra le Under 23 potrà ambire al podio Marika Tovo.

Per quanto riguarda la downhill le speranze saranno riposte su Eleonora Farina, che lo scorso anno si dovette accontentare del quarto posto ed ora proverà a rifarsi. Presente anche Veronika Widmann, mentre al maschile il bronzo europeo Johannes Von Klebelsberg e Loris Revelli proveranno a stupire. Di seguito l’elenco completo dei convocati dal Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Roberto Vernassa e Mirko Celestino.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

NAZIONALE DH:

Alber Hannes Asc Tiroler Radler Bozen

Colombo Francesco Argentina Bike

Farina Eleonora Gb Rifar Mondraker Asd

Introzzi Stefano Team Scoutbike.Com

Masiero Giacomo Gb Rifar Mondraker Asd

Revelli Loris Argentina Bike

Von Klebelsberg Johannes Ms Mondraker Team

Widmann Veronika Bmx Team Alto Adige Südtirol

La squadra sarà diretta dal CT Roberto Vernassa.

NAZIONALE XCO:

Agostinelli Alessio Superbike Bravi Platform Team

Avondetto Simone Silmax Racing Team

Berta Martina Centro Sportivo Esercito

Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito

Braidot Daniele C.S. Carabinieri

Braidot Luca C.S. Carabinieri

Colledani Nadir Bianchi Countervail

Fontana Filippo Gottardo Giochi Caneva

Fontana Marco Aurelio Bianchi Countervail

Kerschbaumer Gerhard Torpado Gabogas

Lechner Eva Centro Sportivo Esercito

Marchet Giorgia Team Rudy Project – Xcr

Naspi Alessandro Superbike Bravi Platform Team

Saravalle Alessandro Silmax Racing Team

Specia Giada A.S.D. Team Velociraptors

Teocchi Chiara Bianchi Countervail

Tiberi Andrea Team Focus Selle Italia

Toccoli Zaccaria Team Focus Selle Italia

Tovo Marika Team Rudy Project – Xcr

Vittone Andreas Emanuele Velo Club Monte Tamaro

Zanotti Juri Torpado Gabogas

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Nicola Fabbian