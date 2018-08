Ciclismo, Gianni Moscon: “Mi alleno sullo Stelvio e rientro alla Coppa Agostoni, voglio il Mondiale! Ho sentito Cassani…”

Gianni Moscon sta scontando una squalifica di cinque settimane per il pugno dato a Elie Gesbert durante la 15^ tappa del Tour de France. Lo scalatore potrà tornare alle corse il 15 settembre, due settimane prima del Mondiale di Innsbruck a cui non vuole mancare come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a L’Adige: “Farò tutte le corse che ci sono in Italia a partire dalla Coppa Agostoni, proprio il 15 settembre. Poi, se le risposte saranno quelle giuste e sarò convocato, andrò al Mondiale, dunque il Lombardia e poi penso di andare a correre in Cina al Gree-Tour of Guangxi“.

L’uomo del Team Sky si sofferma proprio sulla rassegna iridata: “Mi sono sentito al telefono con Davide Cassani. Entrambi siamo fiduciosi ma sarà la strada a dare le risposte definitive: io lavoro sodo per rientrare subito forte e guadagnarmi la convocazione. Ho fatto un bel sopralluogo visto che l’idea, l’obiettivo e la speranza è quella di fare questa corsa. Il tracciato è molto duro ma, come sempre in un Mondiale, bisognerà inventarsi qualche cosa. Una corsa di un giorno lunga e dura è aperta a qualsiasi soluzione“.

Il 24enne si allena sullo Stelvio, sabato pedalerà insieme ai suoi tifosi a Cles e poi tornerà subito in altura: “La situazione è strana. In questo periodo di solito disputavo corse a tappe mentre ora devo ricreare le situazioni competitive da solo. Non vedo l’ora di tornare in gara e misurare il mio livello“.













Foto: Valerio Origo