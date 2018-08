Ciclismo, Filippo Ganna verso il Team Sky: obiettivo oro alle Olimpiadi! L’azzurro cambia squadra

Filippo Ganna è ormai prossimo a firmare un contratto con il Team Sky. Manca soltanto l’ufficialità ma ormai sembra tutto pronto per il trasferimento dalla UAE Emirates, come confermano le tante voci circolate nelle ultime settimane e un articolo pubblicato oggi sulla Gazzetta dello Sport. Il due volte Campione del Mondo dell’inseguimento individuale, trascinatore del quartetto su pista, si accaserà dunque presso la corazzata britannica con l’obiettivo di crescere ulteriormente.

Il 22enne ha infatti firmato per la formazione in cui milita anche Chris Froome dopo aver stilato un piano dettagliato, dopo aver discusso il suo programma di crescita e di gara con la formazione. Il ragazzo ha parlato a lungo con il suo manager Giovanni Lombardi e insieme hanno pensato agli obiettivi dei prossimi anni tra cui spiccano l’oro col quartetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e il Mondiale a cronometro. Il Team Sky è stato individuato come la squadra che può dare il massimo supporto al piemontese, proprio come era successo ad Elia Viviani tra il 2015 e il 2017 (vinse l’oro nell’omnium a Rio 2016). E tra l’altro con la Sky potrebbe correre sempre con le biciclette Pinarello, le stesse che utilizza il nostro quartetto, senza cambiare da Colnago (fornitore UAE Emirates) come accade adesso.