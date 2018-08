Ciclismo femminile, Europei 2018: le pagelle. Volata dominata da Marta Bastianelli, grande prova di tutte le azzurre. Olanda battuta

Trionfo azzurro nella prova in linea femminile degli Europei di ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). Marta Bastianelli si è laureata campionessa europea con una volata regale, battendo l’olandese Marianne Vos, campionessa uscente, e la tedesca Lisa Brennauer. Andiamo quindi a scoprire i voti delle protagoniste odierne con le pagelle della corsa.

PAGELLE EUROPEI CICLISMO FEMMINILE

Marta Bastianelli 10: l’anno magico della laziale, che è tornata in questa stagione ai vertici mondiali e ora si va a prendere meritatamente questa straordinaria medaglia d’oro continentale. Una gara perfetta, in cui è rimasta sempre al coperto, tenendo così tutte le energie per la volata, che ha dominato. È partita secca a 150 metri e non ha più mollato la testa, imponendosi per distacco sul traguardo. Oggi ha dimostrato una superiorità netta su tutte le rivali.

Italia 10: la squadra di Dino Salvoldi aveva l’obiettivo di battere la corazzata olandese e ci è riuscita con una grande prova. Tutte le azzurre hanno dato un contributo decisivo per conquistare questo successo. Marta Cavalli, Maria Giulia Confalonieri, Soraya Paladin e Nadia Quagliotto hanno fatto un perfetto lavoro per tirare il gruppo e tenere sotto controllo la corsa. Poi Elisa Longo Borghini, Giorgia Bronzini e Elena Cecchini hanno risposto alla grande agli attacchi delle avversarie, portando Bastianelli allo sprint.

Olanda 5: era la squadra più forte al via, ma con una condotta tattica pessima ha fallito l’assalto all’oro. Nel finale c’è stata tanta confusione tra le olandesi, che hanno corso non come squadra ma singolarmente fino al paradossale momento in cui tiravano sia in testa alla corsa che nel gruppo. Hanno impostato male anche la volata, con Marianne Vos che si è dovuta accontentare dell’argento.

Lisa Brennauer 8: ottima prova della tedesca, che riesce a salire sul podio sfruttando il suo ottimo spunto veloce. La Germania ha tirato a lungo per riprendere le attaccanti e lei ha finalizzato al meglio il lavoro ottenendo il bronzo.

Rasa Leleivyte 7: questa 30enne lituana è la grande sorpresa odierna. Non si è mai vista e poi è sbucata fuori in volata, riuscendo a trovare uno spiraglio e sprintando bene, chiudendo in quinta posizione.

Foto: Valerio Origo