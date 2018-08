Ciclismo femminile: doppia novità per il 2019. Nasce la Trek Factory Racing, ci saranno Elisa Longo Borghini e Giorgia Bronzini da ds

Una bomba di mercato per quanto riguarda il ciclismo al femminile. In pieno svolgimento della stagione, arriva una news dal Women’s World Tour: nascerà una nuova squadra, la Trek Factory Racing, che seguirà dunque quella già esistente al maschile. Tanta Italia nella compagine statunitense: da direttore sportivo, assieme all’ex sprinter tedesca Ina Teutenberg, ci sarà l’azzurra Giorgia Bronzini. La pluricampionessa del mondo annuncia dunque il ritiro dal ciclismo, restando però nel mondo delle due ruote.

“Mi ritiro perché sento che è il momento giusto per farlo – le parole dell’azzurra – mi diverto ancora molto a correre, ma quello che inizia a pesarmi davvero sono gli allenamenti. Sono felice di intraprendere questa nuova avventura con Trek insieme a uno dei miei idoli quale è Ina. Voglio trasmettere tutta la mia esperienza alle ragazze e aiutarle a trovare un buon equilibrio che permetta loro di godersi le corse restando focalizzate sugli obiettivi. Dal mio punto di vista è difficile lasciarmi le corse alle spalle, ma sono felice di poter restare nell’ambiente”.

Uno dei più importanti acquisti è già arrivato. Si tratta di Elisa Longo Borghini, la più forte scalatrice nel Bel Paese. “Unirmi alla famiglia Trek è stata una decisione che aveva senso per svariate ragioni. Stanno allestendo una squadra di alto livello, con aspirazioni di competere subito per podi importanti con una rosa di atlete di grande classe: è fantastico e motivante. E poi c’è la solida struttura ed il supporto che offrono: avremo ciò di cui avremo bisogno e l’unico pensiero sarà rivolte alle corse. Attorno a noi avremo veri professionisti che ci aiuteranno in ogni passo”.

Foto: Valerio Origo