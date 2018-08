Ciclismo, Europei 2018: Peter Sagan si ritira in corsa! Clamorosa scelta del Campione del Mondo, Viviani ci prova

Notizia clamorosa da Glasgow dove si sta disputando la prova in linea valida per gli Europei 2018 di ciclismo su strada. Peter Sagan si è infatti ritirato quando mancavano 85 chilometri al traguardo: il tre volte Campione del Mondo, grande favorito della vigilia insieme al nostro Elia Viviani e al norvegese Alexander Kristoff che difende il titolo, ha abbandonato la corsa in maniera quasi inattesa. Lo slovacco si è trovato a sorpresa staccato dal gruppo principale e ha alzato bandiera bianca, come non ci aveva praticamente mai abituato nella sua trionfale carriera: l’uomo simbolo delle prove di un giorno ha sempre stretto i denti e ha sempre onorato gli impegni ma sotto la pioggia scozzese le condizioni non erano evidentemente delle migliori.

Peter Sagan si è accostato a bordo strada ed è sceso dalla bicicletta staccandosi il dorsale. La gara perde un sicuro protagonista e a Glasgow può succedere di tutto, si preannuncia una volata ma senza la stella slovacca cambiano tutte le carte in regola. Elia Viviani sogna in grande ma la missione è comunque complicata.













Foto: Ian_Sherriffs / Shutterstock.com