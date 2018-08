Ciclismo, Europei 2018: incertissima la cronometro al maschile. L’Italia se la gioca con Filippo Ganna e Moreno Moser

Il primo titolo per quanto riguarda gli uomini assegnato agli Europei di Glasgow di ciclismo su strada sarà quello della cronometro individuale. Domani, mercoledì 8 agosto, tutti in strada nella capitale scozzese per andare a caccia nella prova contro il tempo della macchia che onora il Vecchio Continente. Una prova davvero incerta, che non vede al via (diversamente da quella in linea, dove troviamo Peter Sagan), un chiaro favorito.

Percorso di oltre 45 chilometri completamente pianeggiante (un solo strappo, affrontato anche nella prova in linea, posto a metà gara, ma senza particolari insidie). Prova ovviamente favorevole agli specialisti puri: tanti i nomi dei corridori che possono fare bene andando a caccia dell’oro continentale. Deve difendere il titolo il campione europeo uscente Victor Campenaerts (Belgio). A sfidarlo però una pattuglia molto agguerrita: a partire dall’ex campione del mondo Vasil Kirienka (Bielorussia), passando per lo svizzero Stefan Kung, lo spagnolo Jonathan Castroviejo, il britannico Alex Dowsett e l’irlandese Ryan Mullen.

Una coppia schierata per quanto riguarda i colori azzurri. Davide Cassani ha deciso di giocarsi la carta Filippo Ganna (UAE Emirates), già protagonista con il quartetto di inseguimento a squadre su pista, e ora pronto a dedicarsi alla strada (senza però grandi ambizioni). Può invece giocarsi la top-10, se dovesse ritrovare una condizione accettabile, Moreno Moser (Astana). Queste le parole del ct azzurro alla vigilia alla FCI: “Anche per Ganna un doppio impegno su pista e poi strada. Per il suo giovane talento credo che questo europeo possa essere per lui fonte di grande esperienza. Moreno si sta allenando con il CT Amadori e lui, in questi ultimi anni, ci ha piacevolmente sorpreso nelle prestazioni in Maglia Azzurra. Probabile ci sorprenda anche a questo crono europeo”.

