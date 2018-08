Ciclismo, Europei 2018: il percorso della prova in linea maschile. Favoriti i velocisti

Tutto pronto per il grande evento di domenica: a Glasgow (Scozia) si corre la prova in linea degli Europei di ciclismo su strada al maschile. Si assegna dunque la maglia di campione continentale: riconoscimento importante, visto che verrà vestita dal campione per tutta la prossima stagione. Favoriti, almeno sulla carta, i velocisti: il percorso infatti non è particolarmente duro e dovrebbe vedere all’arrivo una volata (piuttosto ristretta). Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa dovranno affrontare i corridori.

Percorso

La prova si articolerà su un circuito di 14,4 km da ripetere 16 volte per un totale di 230 km. Partenza e arrivo davanti al parco di Glasgow Green poi si sale verso nord passando per Central Station. I primi quattro chilometri non presentano particolari difficoltà. Poi si gira attorno a Kelvingrove Park e qui si affronteranno tre brevi strappi in successione. Segue poi un tratto in falsopiano e attorno al km 10 ci sarà l’ultimo strappo. Si torna quindi verso sud, passando vicino alla Cattedrale per poi girare attorno a Glasgow Green e arrivare sul traguardo. Gli ultimi 2 km sono tutti piatti, ma bisognerà prestare particolare attenzione alle curve ad angolo retto nell’ultimo chilometro.

Altimetria













Foto: Valerio Origo