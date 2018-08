Ciclismo, Europei 2018: cronometro femminile. Programma, orari e tv

Domani (mercoledì 8 agosto) si svolgerà la cronometro femminile degli Europei di ciclismo su strada a Glasgow (Gran Bretagna). La prova contro il tempo si svolgerà su un percorso di 32 km attorno alla città scozzese con l’olandese Ellen van Dijk che punta al tris. Per l’Italia saranno Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli ad andare a caccia delle medaglie.

Gli Europei di ciclismo saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Di seguito il programma completo con tutte le azzurre in gara.

Mercoledì 8 agosto

10.00 Cronometro femminile (Elisa Longo Borghini e Marta Cavalli)

Foto: Valerio Origo