Ciclismo, André Greipel correrà per la Fortuneo-Samsic nella prossima stagione

Nella prossima stagione André Greipel correrà per la Fortuneo-Samsic. Secondo l’Équipe il velocista tedesco, dopo otto anni con la maglia della Lotto Soudal, avrebbe scelto di cambiare aria e provare a rilanciarsi con il team francese, dove corre Warren Barguil, che però al momento ha licenza Professional.

Una proposta che ha convinto maggiormente rispetto a quelle di Bahrain Merida e CCC, anche loro interessante al corridore. Greipel ha conquistato ben 153 vittorie da professionista in carriera, tra cui spiccano undici successi al Tour, sette al Giro e quattro alla Vuelta. In questa stagione il Gorilla ha ottenuto sei vittorie, ma non è riuscito a brillare alla Grande Boucle, in cui si è ritirato nella tappa dell’Alpe d’Huez.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo