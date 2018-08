Champions League 2019, le possibili avversarie dell’Inter nel girone. Data e orario del sorteggio

Con l’inizio della stagione calcistica, anche la Champions League si prepara a fare il suo ritorno. Giovedì 30 agosto, a Montecarlo, saranno sorteggiati i gironi dell’edizione 2018/2019 della più prestigiosa competizione continentale per club.

Quattro le squadre italiane al via e tra queste anche l’Inter, che fa il suo ritorno sul più grande palcoscenico europeo dopo sei anni (ultima partecipazione 2011/12). I nerazzurri hanno conquistato l’accesso alla Champions League proprio all’ultima giornata dello scorso campionato, ai danni della Lazio, e dopo una campagna acquisti ambiziosa si presentano al via con l’obiettivo di ritornare nell’élite europea.

Complice l’assenza di diversi anni dalla Champions, l’Inter sarà inserita in quarta fascia nel sorteggio di Montecarlo. Si prospetta, dunque, una fase a gironi complicata e difficile per la squadra di Luciano Spalletti, la cui speranza è quella di pescare la Lokomotiv Mosca dalla prima fascia, certamente più abbordabile rispetto alle corazzate Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Manchester City e PSG (c’è anche la Juventus ma in questa fase non sono possibili incroci tra squadre della stessa nazionalità).

Le insidie sono ovviamente in seconda fascia, dove spiccano Manchester United e Tottenham. Le squadre inglesi in questo gruppo potrebbero diventare tre: nel caso in cui il Benfica non superasse l’ultimo turno di qualificazione (andata questa sera contro il PAOK), allora anche il Liverpool farà parte della seconda fascia; in caso contrario, invece, i Reds scivolerebbero in terza, dove gli altri pericoli si chiamano Valencia, Lione e Monaco.

Le fasce del sorteggio di Champions League e le possibili avversarie della Juventus

1ª fascia: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Mosca

2ª fascia: Manchester United, Tottenham, Napoli, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, Porto, Roma, Benfica/Liverpool

3ª fascia: Benfica/Liverpool, Schalke 04, Lione, Monaco, Cska Mosca, PSV, Valencia

4ª fascia: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Inter, Hoffenheim

* in questa fase non sono possibili incroci tra squadre della stessa nazionalità né tra squadra della stessa fascia

Data e orario del sorteggio della fase a gironi di Champions League

Giovedì 30 agosto

18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League 2018-2019

Diretta tv su Sky Sport e Rai e in streaming su Sky Go e Rai Play

Diretta testuale su OA Sport













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com