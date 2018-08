Champions League 2018-2019, sorteggio gironi: come vederli in tv e diretta streaming. Orario e programma

L’attesa spasmodica sta per finire. L’urna di Montecarlo decreterà domani, giovedì 30 agosto, le avversarie di Juventus, Napoli, Roma e Inter, le quattro compagini qualificate per la fase a gironi della Champions League 2018-2019. Al Grimaldi Forum è tutto pronto per il sorteggio degli otto raggruppamenti, ciascuno composto da quattro squadre, che andranno a delineare la prima fase della competizione per club più importante d’Europa.

La Juventus è inclusa in prima fascia ed eviterà tutte le big, ragion per cui potrebbe ritrovarsi dinanzi ad un cammino agevolato verso la fase ad eliminazione diretta per provare a dare la caccia alla coppa dalle grandi orecchie. La Roma e il Napoli, invece, dovranno confrontarsi necessariamente con un grande club, eccezion fatta nel caso in cui dovessero beccare il Lokomotiv Mosca, ma la seconda fascia consentirà loro di evitare Manchester United e Tottenham, anche se la mina vagante Liverpool è in agguato. L’Inter, infine, dalla quarta fascia dovrà vedersela con avversari di altissimo spessore, confidando in un’urna benevola per evitare di ritrovarsi in un girone di ferro.

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019 prenderà il via alle ore 18.00. Sarà possibile guardare il sorteggio in diretta tv su Sky Sport 1 oppure in diretta streaming su pc, smartphone o tablet attraverso l’applicazione SkyGo. Potrete seguire il sorteggio anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 30 agosto

Grmaldi Forum di Montecarlo, ore 18.00: sorteggio fase a gironi Champions League 2018-2019 (diretta tv su Sky Sport 1)













