Sorteggio Europa League 2018-2019: le possibili avversarie del Milan. Incertezza sulla fascia di partenza

Venerdì 31 Agosto a Montecarlo (ore 18.00) il Milan conoscerà il proprio destino nei gironi di Europa League. E’ il giorno del sorteggio ed i rossoneri ci sono arrivati dopo un’ estate travagliata e piena di colpi di scena, prima con l’esclusione dalle coppe e poi con la riammissione grazie al TAS

La squadra di Gattuso, però, non sa ancora in quale fascia finirà. Occorrerà attendere l’esito degli spareggi di Champions League (le perdenti saranno retrocesse) e di Europa League (le vincenti si qualificano per la fase a gironi) per completare il quadro delle quattro fasce di merito in cui saranno distribuite le partecipanti alla competizione per club. Proprio per questo motivo il Milan potrebbe essere in prima o seconda fascia ed in quest’ultimo caso il rischio è quello di avere subito una squadra molto forte (vedi Chelsea o Arsenal) già nella prima fase a gironi.

Sono 48 le squadre che partecipano alla nuova Europa League: 17 qualificate di diritto, 21 qualificate agli spareggi, 6 eliminate agli spareggi di UEFA Champions League, 4 eliminate al percorso piazzate del terzo turno di qualificazione di Champions League.

Tutte le qualificate verranno divise (in base al coefficiente che tiene conto degli ultimi cinque anni) saranno suddivise in 12 gironi e le prime due classificate si qualificheranno poi per i sedicesimi, primo turno ad eliminazione diretta.

Di seguito l’elenco delle 21 squadre già certe di partecipare alla fase a gironi di Europa League con i rispettivi punti nel ranking e le possibili fasce di appartenenza.

FASCIA 1

Arsenal (ING) coefficiente 93,000

Chelsea (ING) 82,000

Bayer Leverkusen (GER) 66,000

Villarreal (SPA) 52,000

FASCIA 1/2

Anderlecht (BEL) 48,000

Lazio (ITA) 41,000

Sporting Lisbona (POR) 40,000

Marsiglia (FRA) 32,000

AC Milan (ITA) 28,000

FASCIA 2/3

Fenerbahce (TUR) 23,500

Krasnodar (RUS) 23,500

Real Betis Siviglia (SPA) 21,399

Eintracht Francoforte (GER) 14,285

Spartak Mosca (RUS) 13,500

FASCIA 2/3/4

Standard Liegi (BEL) 12,500

FASCIA 3/4

Zurigo (SVI) 12,000

Rennes (FRA) 11,283

Vorskla Poltava (UKR) 8,226

Slavia Praga (CZE) 7,500

Akhisar Belediyespor (TUR) 7,160

FASCIA 4

Jablonec (CZE) 6,035













Foto: Carozza