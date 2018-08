Champions League 2018-2019: sorteggio fase a gironi. Programma, orari e tv

Il momento tanto atteso dagli appassionati e dai tifosi di Juventus, Napoli, Roma e Inter è ormai alle porte. Il primo atto ufficiale della fase finale della UEFA Champions League 2018/19 si svolgerà giovedì 30 agosto alle ore 18.00 al Grimaldi Forum di Montecarlo con il sorteggio della fase a gironi della massima competizione calcistica europea per club.

La procedura per la composizione degli otto gironi sarà la medesima delle ultime stagioni, con quattro fasce da otto squadre ciascuna stabilite in base al ranking UEFA (dalla seconda alla quarta urna) ed ai risultati ottenuti nella passata stagione (le vincitrici delle due coppe europee e dei sei campionati nazionali più importanti vanno in prima fascia). 26 squadre su 32 sono già certe della propria presenza al sorteggio, mentre le ultime sei usciranno dagli spareggi che si disputeranno nei prossimi due giorni. Le squadre italiane conoscono già in quale fascia verranno inserite a prescindere dall’esito dei preliminari: la Juventus verrà estratta nella prima urna, Napoli e Roma nella seconda e l’Inter in quarta.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario del sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018/19. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky e su Rai 2, ma anche in diretta streaming su Sky Go e su Rai Play. Inoltre sarà possibile seguire il sorteggio su OASport con la DIRETTA LIVE testuale integrale con aggiornamenti in tempo reale.

GIOVEDI’ 30 AGOSTO:

18.00 Sorteggio fase a gironi Champions League 2018-2019

COME VEDERE IL SORTEGGIO DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019:

Diretta tv su Sky e su Rai 2.

Diretta streaming su Sky Go e su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Foto: Oleksandr Osipov Shutterstock.com