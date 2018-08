Biglietti Sampdoria-Napoli: come acquistare gli ultimi tagliandi per la terza giornata di Serie A

Domenica 2 settembre allo stadio “Luigi Ferraris” andrà in scena la sfida tra la Sampdoria e il Napoli. Sul rettangolo di gioco genovese si prospetta una partita molto interessante tra due squadre che amano il calcio propositivo, cercando di imporre la propria manovra.

I partenopei sono reduci dal doppio successo contro la Lazio all’Olimpico e contro il Milan al San Paolo. Entrambe le vittorie sono state ottenute in rimonta dagli uomini di Carlo Ancelotti, mettendo in evidenza grandi doti morali e tecniche. Come l’anno scorso, il fiore all’occhiello è il tridente con Mertens e Milik che si alterneranno nella posizione di punta centrale mentre Insigne e Callejon saranno gli ispiratori.

Sulla sponda blucerchiata l’inizio di questo campionato è stata funestata dalla tragedia del Ponte Morandi che ha colpito la città ligure e tutto il Bel Paese. Per questo motivo i doriani hanno fatto il loro esordio contro l’Udinese, perdendo 1-0. E’ anche per questo che i padroni di casa andranno a caccia di un riscatto con Fabio Quagliarella, motivato a far bene contro la sua ex compagine.

Foto: Gianfranco Carozza