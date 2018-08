Champions League 2018-2019: le avversarie del girone della Juventus ai raggi X. Sarà sfida a tre con Manchester United e Valencia per la qualificazione?

Poteva andare peggio ma il sorteggio dei gironi di Champions League 2018-2019, a Montecarlo, non sorride particolarmente alla Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri inseriti nel gruppo H, insieme a Manchester United, Valencia e Young Boys, non avranno vita facile. Andiamo ad analizzare dunque le rivali che si contrapporranno alla Vecchia Signora.

MANCHESTER UNITED – Tra le possibili compagini inserite nella seconda urna, probabilmente il Manchester United era la squadra più blasonata ed insidiosa considerando il valore della rosa e del tecnico. I Red Devils hanno strappato il pass per la fase a gironi grazie al 2° posto ottenuto in Premier League l’anno scorso, alle spalle di un imbattibile Manchester City. La squadra guidata dallo Special One Josè Mourinho è reduce da una Champions in cui è stata eliminata agli ottavi di finale e quest’anno debbono puntare a traguardi ambiziosi. Certo, le tante polemiche in campionato e le sconfitte subite non descrivono una situazione troppo allegra: i due k.o. consecutivi contro Brighton e Tottenham parlano chiaro. Tuttavia andare all’Old Trafford ed affrontare calciatori di rilievo internazionale come il grande ex Paul Pogba, Lukaku e l’ex “italiano” Sanchez non sarà semplice. Affascinante anche “il ritorno a casa” di Cristiano Ronaldo, esploso tra le fila dei Diavoli Rossi d’Inghilterra, sotto la supervisione di Sir Alex Ferguson.

VALENCIA – Una delle formazioni più insidiose inserite nella terza fascia quella spagnola. Gli iberici fanno ritorno nella massima competizione continentale con una rosa molto diversa soprattutto nel settore offensivo. Ci sarà anche in questo caso un altro calciatore che ha militato tra le fila della Juve, ovvero il portiere Neto, a cui bisogna aggiungere gli ex nerazzurri Murillo e Kondogbia. Da osservare con attenzione la batteria degli attaccanti con Rodrigo, Santi Mina, Gameiro e Batshuayi, capaci di far male.

YOUNG BOYS – Sulla carta la squadra più debole del gruppo. La compagine allenata dall’elvetico Seoane non ha calciatori di grandissimo livello ma un ottimo collettivo che gli ha permesso di vincere con facilità il campionato rossocrociato con 15 punti di vantaggio sul Basilea. La figura di riferimento in campo è il francese Hoarau, temprato dalle esperienze con le maglie del PSG e del Bordeaux. Un calciatore capace di realizzare 15 reti in 25 partite ma attenzione a sottovalutare giovani molto interessanti come Sow e Teixeira che, giocando senza avere nulla da perdere, possono essere pericolosi.













Foto: cristiano barni / Shutterstock.com