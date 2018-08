Champions League 2018-2019: il sorteggio dei gironi. Orario d’inizio, come vederlo in tv e le 4 fasce. Presenti Juventus, Roma, Inter e Napoli

L’urna del Grimaldi Forum aprirà le danze verso la fase a gironi della Champions League 2018-2019. A Montecarlo si terranno stasera, giovedì 30 agosto, i sorteggi per definire gli otto raggruppamenti, ciascuno composto da quattro squadre, che andranno a caratterizzare la fase a gironi della competizione per club più importante d’Europa. Saranno ben quattro le squadre italiane in trepidazione per conoscere l’esito degli abbinamenti derivanti dall’urna monegasca.

La Juventus è inclusa in prima fascia e potrebbe godere di un girone più agevole rispetto alle altre tre compagini del Bel Paese. I pericoli per i bianconeri riguardano soprattutto le squadre inglesi, dato che il Tottenham e il Manchester United sono in seconda fascia e il Liverpool, finalista dell’ultima Champions, è addirittura in terza. Più complesso potrebbe rivelarsi il percorso di Roma e Napoli, entrambe in seconda fascia e costrette quasi certamente a beccare l’abbinamento con una big europea. La speranza di ritrovarsi il Lokomotiv Mosca nel girone accomuna le due squadre italiane, che temono soprattutto lo spauracchio Liverpool, autentica mina vagante in terza fascia. L’Inter, infine, è inclusa in ultima fascia e potrebbe ritrovarsi nel girone ben tre grandi squadre, che darebbero vita ad un raggruppamento di ferro, rendendo infuocato il ritorno in Champions dei nerazzurri.

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2018-2019 si terrà alle ore 18.00. Sarà possibile guardarlo in diretta tv su Sky Sport 1, oppure in diretta streaming su tablet, pc o smartphone attraverso l’applicazione SkyGo. Ma potrete seguire il sorteggio anche attraverso la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA E ORARIO

Giovedì 30 agosto

Grimaldi Forum di Montecarlo, ore 18.00: sorteggio fase a gironi Champions League (diretta tv su Sky Sport 1)

Di seguito, le quattro fasce in cui sono suddivise le squadre partecipanti alla fase a gironi:

PRIMA FASCIA

Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Juventus, Psg, Manchester City, Lokomotiv Mosca.

SECONDA FASCIA

Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham, Roma , Benfica

TERZA FASCIA

Schalke 04, Lione, Monaco, CSKA Mosca, Ajax, Liverpool, PSV Eindhoven, Valencia

QUARTA FASCIA

Bruges, Galatasaray, Inter, Hoffenheim, Stella Rossa, Viktoria Plzen, Young Boys, AEK













Foto: bestino / Shutterstock.com