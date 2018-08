Champions League 2018-2019: come vederla in tv? C’è anche la Rai gratis e in chiaro…

Da quest’anno c’è una grande novità che sarà particolarmente gradita a tutti gli appassionati del grande calcio internazionale. La Champions League 2018-2019 sarà infatti trasmessa anche su Rai Uno: la tv pubblica ha raggiunto un accordo con Sky che detiene i diritti per la messa in onda della massima competizione continentale e potrà cosa offrire a tutti gli spettatori, gratis e in chiaro, alcuni incontri del torneo europeo più affascinante e spettacolare. Sky trasmetterà tutti gli incontri in diretta esclusiva ma una partita delle italiane, sempre di mercoledì sera, sarà fruibile anche sulla Rai oltre a buona parte della fase a eliminazione diretta

La prossima edizione della Champions League prevede che ci siano ben quattro squadre italiane qualificate direttamente alla fase a gironi (Juventus, Napoli, Roma, Inter) e dunque c’è ulteriore attesa per i tifosi: i bianconeri inseguono finalmente la Coppa dalle grandi orecchie trascinati da Cristiano Ronaldo, i partenopei vogliono fare bene, i giallorossi sognano di replicare la semifinale della passata stagione, i nerazzurri si affacciano al panorama che conta dopo una lunga assenza e vogliono essere la grande outsider. Ma quali partite della Champions League 2018-2019 verranno trasmesse in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno? Come si potrà seguire la Champions League senza perdersi nemmeno un minuto?

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING, L’OFFERTA DI SKY

Tutte le partite della Champions League 2018-2019 saranno trasmesse in diretta tv su Sky.

Prevista anche la diretta streaming su Sky Go.

CHAMPIONS LEAGUE 2018-2019: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING, L’OFFERTA DELLA RAI

Una partita a settimana della Champions League 2018-2019 sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Uno. Viale Mazzini manderà in onda l’incontro di una squadra italiana il mercoledì sera. Naturalmente quella partita sarà visibile anche in diretta streaming su Rai Play.

Quanto appena scritto vale per la fase a gironi, poi per la fase a eliminazione diretta cambierà tutto. La Rai trasmetterà: quattro ottavi di finale, due quarti di finale, entrambe le semifinali e la Finale.













