FOTO Rivoluzione per la Champions League 2018-2019: il pallone sarà di colore blu!

Grande novità per la Champions League 2018-2019. Non cambia soltanto il format, con la partecipazione garantita di quattro squadre per le quattro Nazioni di riferimento all’interno del Vecchio Continente, ma si trasforma anche il pallone che verrà utilizzato durante la massima competizione continentale per club. La UEFA, infatti, ha deciso di adottare un pallone di colore blu con le tradizionali stelle invece in bianco. Un restyling cromatico che si presenta in maniera sicuramente molto affascinante ma vedremo se sarà anche gradito dai portieri o se regalerà effetti particolari.

The new-look Champions League ball for the 2018/19 season ⭐













