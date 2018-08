Canottaggio, Europei 2018: tutti gli italiani in gara sabato 4 agosto. Programma e orari

Oggi (sabato 4 agosto) si assegneranno le prime medaglia agli Europei di canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Il ricco programma odierno prevede le finali di ben nove specialità: quattro di coppia pesi leggeri maschile, due senza maschile e femminile, quattro senza maschile e femminile, quattro di coppia maschile e femminile, doppio e otto femminile. L’Italia proverà a essere grande protagonista, con sei equipaggi azzurri in lotta per le medaglie.

Gli Europei di canottaggio saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Di seguito il programma completo con tutti gli italiani in gara.

Sabato 4 agosto

10:30 Due senza senior femminile – Finale B

10:36 Due senza senior maschile – Finale B

10:42 Quattro senza senior femminile – Finale B (Veronica Calabrese, Ilaria Broggini, Aisha Rocek, Giorgia Pelacchi)

10:48 Quattro senza senior maschile – Finale B

10:54 Quattro di coppia senior femminile – Finale B (Ludovica Serafini, Carmela Pappalardo, Stefania Gobbi, Chiara Ondoli)

11:00 Quattro di coppia senior maschile – Finale B

11:06 Doppio senior femminile – Finale B

11:12 Singolo pesi leggeri maschile – Semifinali (Martino Goretti)

11:24 Doppio senior maschile – Semifinali (Simone Martini, Romano Battisti)

11:35 Singolo senior maschile – Semifinali

11:48 Doppio pesi leggeri femminile – Semifinali

11:54 Doppio pesi leggeri maschile – Semifinali (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

12:02 Quattro di coppia pesi leggeri maschile – Finale A (Catello Amarante, Paolo Di Girolamo, Andrea Micheletti, Matteo Mulas)

12:15 Due senza senior femminile – Finale A (Alessandra Patelli, Sara Bertolasi)

12:30 Due senza senior maschile – Finale A (Matteo Lodo, Domenico Montrone)

12:45 Quattro senza senior femminile – Finale A

13:00 Quattro senza senior maschile – Finale A (Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo, Matteo Castaldo)

13:15 Quattro di coppia senior femminile – Finale A

13:30 Quattro di coppia senior maschile – Finale A (Filippo Mondelli, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili)

13:45 Doppio senior femminile – Finale A (Valentina Iseppi, Alessandra Montesano)

14:00 Otto senior femminile – Finale A

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CANOTTAGGIO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina FB Federcanottaggio