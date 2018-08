Canottaggio, Europei 2018: tutti gli italiani in gara domenica 5 agosto. Programma e orari

Oggi (domenica 5 agosto) si svolgerà l’ultima giornata di gare agli Europei di canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Questa rassegna continentale si chiuderà con le finali di otto specialità: singolo maschile e femminile, otto e doppio maschile, singolo e doppio pesi leggeri maschile e femminile. L’Italia andrà all’assalto del primo posto nel medagliere con sette equipaggi azzurri a caccia del titolo.

Gli Europei di canottaggio saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport ed Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirli anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le gare. Di seguito il programma completo con tutti gli italiani in gara.

Domenica 5 agosto

10:45 Singolo pesi leggeri maschile – Finale C

10:52 Singolo senior maschile – Finale C (Emanuele Fiume)

10:59 Doppio pesi leggeri maschile – Finale C

11:06 Singolo pesi leggeri femminile – Finale B

11:13 Singolo pesi leggeri maschile – Finale B

11:20 Doppio senior maschile – Finale B

11:27 Singolo senior femminile – Finale B

11:34 Singolo senior maschile – Finale B

11:41 Doppio pesi leggeri femminile – Finale B

11:48 Doppio pesi leggeri maschile – Finale B

12:02 Singolo pesi leggeri femminile – Finale A (Clara Guerra)

12:15 Singolo pesi leggeri maschile – Finale A (Martino Goretti)

12:30 Doppio pesi leggeri maschile – Finale A (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

12:45 Doppio pesi leggeri femminile – Finale A (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

13:00 Doppio senior maschile – Finale A (Simone Martini, Romano Battisti)

13:15 Singolo senior maschile – Finale A

13:30 Singolo senior femminile – Finale A (Kiri Tontodonati)

13:45 Otto senior maschile – Finale A (Cesare Gabbia, Emanuele Liuzzi, Luca Parlato, Paolo Perino, Bruno Rosetti, Mario Paonessa, Davide Mumolo, Leonardo Pietra Caprina, Enrico D’Aniello-timoniere)

