Canottaggio, Europei 2018: quattro equipaggi azzurri nelle semifinali. Stefano Oppo e Pietro Ruta pronti a confermarsi nel doppio pl

Saranno quattro gli equipaggi azzurri impegnati nelle semifinali degli Europei di canottaggio a Glasgow (Gran Bretagna). Oggi si partirà con il due senza, mentre domani gareggeranno doppio e singolo sia senior che pesi leggeri. Andiamo quindi a scoprire le prospettive degli italiani in gara.

Partiamo dal doppio pesi leggeri maschile dove Stefano Oppo e Pietro Ruta cercheranno di confermare l’ottima prestazione della batteria. Ieri la coppia azzurra si è infatti imposta nella propria gara con il tempo di 6.24.42, il secondo assoluto, alle spalle solo della vincitrice dell’altra batteria, la Norvegia (6.23.08). L’Italia partirà quindi con i favori del pronostico per accedere alla finale in questa specialità.

Restando nella categoria pesi leggeri, anche Martino Goretti ha vinto la propria batteria nel singolo e possiede le qualità per ripetersi. L’azzurro ha dominato la gara restando sempre al comando e timbrando il secondo miglior crono assoluto in 7.11.79, dietro alla Gran Bretagna (7.06.96). Anche in questo caso quindi il passaggio in finale non dovrebbe essere problematico.

Passiamo al due senza di Matteo Lodo e Domenico Montrone. Tanti dubbi alla vigilia per questa coppia visto che Lodo era al rientro in gara e insieme a lui non c’era Giuseppe Vicino, fuori tutta la stagione a causa di un’ernia discale, ma l’esperto Montrone. La prestazione in batteria è stata positiva, con un secondo posto che è valso il passaggio diretto in semifinale. Nella gara odierna la coppia azzurra dovrà però fare un deciso passo in avanti per centrare la finale, visto che il crono di ieri (6.39.45) era troppo alto.

Concludiamo infine con il doppio di Simone Martini e Romano Battisti. Questa coppia inedita si è ben comportata in batteria, con il secondo tempo alle spalle della Polonia. Anche in questo caso però servirà migliorarsi per riuscire a battere i rivali e accedere all’atto conclusivo di questi Europei.

Foto: pagina FB Federcanottaggio