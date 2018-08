Canoa velocità, Mondiali 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Saranno le acque lusitane di Montemor o Velho ad ospitare i Mondiali di canoa velocità e paracanoa: dal 22 al 26 agosto si terranno le gare che assegneranno i titoli iridati in tutte le specialità, olimpiche e non. La finali di canoa velocità saranno trasmesse in diretta streaming su canoeICF.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali di canoa velocità e paracanoa con l’indicazione dell’ora italiana delle gare:

Mercoledì 22 agosto

Sessione mattutina

12.00-13.00 Batterie paracanoa

13.30-14.10 Semifinali paracanoa

Sessione pomeridiana

15.55-16.30 Batterie paracanoa

17.30-17.50 Semifinali paracanoa

18.45-19.00 Finali paracanoa

Giovedì 23 agosto

Sessione mattutina

9.30-15.30 Batterie su 500 e 1000 metri

Sessione pomeridiana

16.00-18.25 Batterie su 200 e 1000 metri

18.25-18-45 Semifinali 200 metri

18.50-19.20 Finali paracanoa

19.20-19.40 Batterie 500 metri

Venerdì 24 agosto

Sessione mattutina

10.00-11.30 Semifinali su 500 e 1000 metri

11.40-12.10 Finali paracanoa

12.15-13.10 Semifinali su 500 e 1000 metri

Sessione pomeridiana

15.40-16.30 Finali C e B

16.30-18.00 Finali A su 500 e 1000 metri diretta streaming su caoneicfTV

18.00-18.30 Finali B

19.00-20.00 Batterie e semifinali su 500 metri

Sabato 25 agosto

Sessione mattutina

10.00-11.35 Semifinali su 500 e 1000 metri

11.40-12.05 Finali paracanoa

12.05-13.00 Finali C e B

13.00-14.30 Finali A su 200, 500 e 1000 metri diretta streaming su caoneicfTV

14.35-14.50 Finali C e B

Sessione pomeridiana

16.00-17.30 Batterie su 200 e 500 metri

19.00-20.00 Semifinali 500 metri

Domenica 26 agosto

Sessione mattutina

10.30-11.40 Semifinali 200 metri

12.35-13.00 Finali C e B

13.00-14.30 Finali A su 200 e 500 metri metri diretta streaming su caoneicfTV

14.35-15.15 Finali B

Sessione pomeridiana

16.00-18.30 Finali sui 5000 metri













Foto: Federcanoa

