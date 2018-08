Canoa velocità, Mondiali 2018: Carlo Tacchini quinto nella canadese sui 5000 metri, Samuele Burgo ottavo

Si sono chiusi con le prove sui 5000 metri i Mondiali di canoa velocità di Montemor o Velho: in Portogallo l’Italia ha raccolto soltanto alcuni piazzamenti di rincalzo non lottando in nessuna delle finali per le medaglie. Il migliore è stato Carlo Tacchini, quinto nella canadese, mentre nel kayak Samuele Burgo ha chiuso ottavo, ed Agata Fantini sedicesima.

Nel C1 5000 metri maschile Carlo Tacchini ha chiuso quinto in 24’31″263, a 50″406 dal tedesco Sebastian Brendel, vittorioso in 23’40″857. Argento per il cubano Fernando Enrique, secondo a 5″789, mentre il bronzo è andato al russo Kirill Shamshunov, terzo a 28″647.

Nel K1 5000 metri maschile ottavo posto di Samuele Burgo, che ha completato il percorso in 22’26″929, staccato di 44″733 dal lusitano Fernando Pimenta, oro in 21’42″196. Il portoghese ha superato nel rush finale il danese René Poulsen, secondo a 1″527 e l’iberico Javier Hernanz, terzo a 4″396.

Nel K1 5000 metri femminile Agata Fantini è arrivata sedicesima, coprendo la distanza in 25’24″311, a 1’22″574 dalla vincitrice, la britannica Lizzie Broughton, che ha staccato nel finale la bielorussa Maryna Litvinchuk, seconda a 10″277, e l’irlandese Jennifer Egan, medaglia di bronzo a 13″338.

Nel C1 5000 metri femminile non c’erano azzurre in gara. A vincere è stata la canadese Laurence Vincent-Lapointe, con il crono di 27’43″020, davanti alla tedesca Annika Loske, battuta di 9″521, ed alla cilena Maria Mailliard, terza classificata con un ritardo di 16″527.













Foto: Federcanoa

roberto.santangelo@oasport.it