Canoa velocità, Mondiali 2018: azzurri in finale nel C4 500m e nel K2 200m, Carlo Tacchini in semifinale sui 1000 metri

Due finali e una semifinale raggiunte dagli azzurri nella sessione pomeridiana odierna ai Mondiali di canoa velocità a Montemor o Velho (Portogallo). I tre equipaggi italiani in gara si sono quindi ben comportai, riuscendo a passare il turno. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati.

Grande prova dell’Italia nel C4 500 metri, con la vittoria della batteria e la finale diretta ottenuta. L’equipaggio azzurro formato da Daniele Santini, Luca Incollingo, Sergiu e Nicolae Craciun si è imposto nettamente in gara con il tempo di 1:39.122, precedendo di 875 millesimi l’Ucraina e di 1.775 la Germania. Per gli azzurri si tratta anche del secondo crono complessivo, dietro alla Russia (1:38.402) che ha vinto l’altra batteria.

Nel K2 200 metri Riccardo Spotti e Andrea Domenico Di Liberto vanno in finale grazie al secondo tempo in semifinale. Gli azzurri dopo una prestazione in batteria non convincente, con il quarto posto, si sono riscattatati tagliando il traguardo in seconda posizione (33.540), batutti solamente al fotofinish alla Francia. Dovrà passare dalla semifinale Carlo Tacchini nel C1 1000 metri. Il 23enne di Verbania ha chiuso la propria batteria al terzo posto, alle spalle del brasiliano Isaquias Dos Santos (4:10.934) e dell’ungherese (4:12.484), con un calo netto però nel finale, facendo così segnare un tempo molto alto (4:23.290).

Foto: Profilo FB Tacchini