Canoa velocità, Europei 2018: programma, orari, tv e italiani in gara oggi (giovedì 23 agosto)

Oggi, giovedì 23 agosto, si inizia con le prime gare per normodotati ai Mondiali di canoa velocità: a Montemor o Velho, in Portogallo, la sessione mattutina vedrà impegnati sei equipaggi azzurri nelle batterie, mentre al pomeriggio saranno in acqua altre tre imbarcazioni in cerca della finale diretta. Gran conclusione con la paracanoa, con la finale del KL1 maschile, dove Esteban Farias cerca, per il secondo anno consecutivo, l’accoppiata Europei-Mondiiali.

Doppio impegno per Carlo Tacchini (al mattino sui 500, poi sui 1000) e per Santini-Incollingo (prima sui 1000 metri, poi sul C4 500 con i Craciun), mentre potrebbero essere chiamati alla doppia fatica anche Spotti-Di Liberto, qualora non dovessero centrare un posto in finale in apertura di sessione pomeridiana. Non essendo in programma finali di canoa, non ci sarà diretta streaming.

Di seguito il programma completo della seconda giornata dei Mondiali di canoa velocità con gli italiani in gara.

Sessione mattutina

10.44 Batterie K2 1000 maschile (Beccaro-Freschi)

11.05 Batterie C2 1000 maschile (Santini-Incollingo)

11.35 Batterie K1 500 femminile (Petracca)

11.59 Batterie K1 500 maschile (Dressino)

12.23 Batterie C1 500 femminile

12.41 Batterie C1 500 maschile (Tacchini)

12.59 Batterie K2 500 femminile

13.20 Batterie K1 1000 maschile (Burgo)

Sessione pomeridiana

15.30 Batterie K2 200 femminile

15.40 Batterie K2 200 maschile (Spotti-Di Liberto)

16.00 Batterie C1 1000 maschile (Tacchini)

16.21 Batterie K1 1000 femminile

16.50 Batterie C1 200 femminile

17.10 Semifinali K2 200 femminile

17.15 Semifinali K2 200 maschile (ev. Spotti-Di Liberto)

17.20 Batterie C4 500 maschile (Santini-Incollingo-Craciun-Craciun)

Paracanoa

17.40 Finale KL1 200 maschile (Esteban Farias)

17.48 Finale KL2 200 femminile

17.56 Finale KL3 200 femminile













Foto: Federcanoa

roberto.santangelo@oasport.it