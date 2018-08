Canoa slalom, Europei junior/under23 Bratislava 2018: l’Italia chiude con il bronzo di Flavio Micozzi

L’Italia chiude gli Europei junior/under23 di canoa slalom con la medaglia di bronzo, nell’ultima giornata, di Flavio Micozzi. A Bratislava l’azzurrino infatti ottiene il terzo posto nel C1 maschile junior. Medaglia di legno invece per Francesca Malaguti, unica altra italiana in finale, nel K1 femminile junior. Fuori in semifinale gli ulteriori tre rappresentati del nostro Paese in acqua oggi.

Nel C1 maschile junior Flavio Micozzi centra la medaglia di bronzo chiudendo terzo in 99.17. L’argento sfugge per soli tre centesimi di secondo, e se lo mette al collo il transalpino Nicolas Gestin, che chiude in 99.14. Irraggiungibile il tempo della medaglia d’oro, dello spagnolo Miquel Trave, primo in 94.03.Eliminato in semifinale Matteo De Franco, 17° in 157.99.

Nel K1 femminile junior Francesca Malaguti chiude ai piedi del podio, quarta in 103.76, alle spalle della britannica Nikita Setchell, oro in 99.09, della slovena Eva Alina Hocevar, seconda in 101.92, e della ceca Antonie Galuskova, bronzo in 102.41. Eliminata in semifinale Marta Bertoncelli, 15ma in 116.53.

Nel C1 maschile under 23 Paolo Ceccon va fuori in semifinale, classificandosi 14° in 102.22. Oro e titolo continentale al transalpino Cedric Jolyin 90.16, davanti al connazionale Valentin Marteil, secondo in 91.76, ed al polacco Przemyslaw Nowak, che acciuffa la medaglia di bronzo in 93.42.

Nel K1 femminile under 23, senza azzurre in semifinale, l’oro va alla polacca Klaudia Zwolinska, vincitrice in 96.37, mentre la medaglia d’argento è della tedesca Anna Faber, seconda in 97.77. Medaglia di bronzo e terzo posto alla ceca Karolina Galuskova con il crono di 99.96.













Foto: Federcanoa

