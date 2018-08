Canoa slalom, Europei junior/under23 Bratislava 2018: arriva un argento nelle prove a squadre

Si chiude con una medaglia d’argento ed altri cinque azzurrini in semifinale il bilancio della seconda giornata degli Europei junior/under 23 di canoa slalom. L’argento arriva dalla finale a squadre del K1 maschile junior, mentre i cinque semifinalisti vanno ad aggiungersi agli otto della prima giornata, che domani si giocheranno una medaglia.

Nelle finali a squadre, nel K1 maschile junior l’Italia di Jakob Luther, Valentin Luther, e Leonardo Grimandi chiude secondo in 108.25, alle spalle della Francia, prima in 100.71, e davanti alla Repubblica Ceca, terza in 108.54. Nel C1 femminile junior l’Italia di Elena Micozzi, Elena Borghi e Marta Bertoncelli è settima con 287.45. Oro alla Repubblica Ceca in 136.81 davanti alla Slovacchia, argento in 151.93 ed alla Germania, bronzo in 172.68.

Nel K1 maschile under 23 l’Italia di Marcello Beda, Davide Ghisetti, e Jakob Weger chiude 18ma in 231.43, nella gara vinta dalla Slovenia in 98.11 davanti alla Slovacchia, seconda in 100.13 ed alla Svizzera, terza in 103.09. Nel C1 femminile under 23, con l’Italia assente, oro alla Spagna in 130.95, argento alla Francia in 149.19 e bronzo alla Slovacchia in 150.77.

Nel C1 maschile junior l’Italia di Marcello Semenza, Flavio Micozzi e Matteo De Franco chiude decima ed ultima in 201.76, nella prova che assegna l’oro alla Repubblica Ceca in 115.74 davanti alla Francia, argento in 120.93, ed alla Germania, bronzo in 123.06. Nel K1 femminile junior l’Italia di Elena Borghi, Marta Bertoncelli e Francesca Malaguti chiude ai piedi del podio, quarta in 135.02, alle spalle di Repubblica Ceca, oro in 128.57, Russia, argento in 131.96, e Gran Bretagna, bronzo in 133.17.

Nel C1 maschile under 23 l’Italia di Flavio Micozzi, Paolo Ceccon e Gabriele Ciulla, termina all’ottavo posto in 175.32, nella prova vinta dalla Repubblica Ceca in 104.20 davanti alla Slovacchia, seconda in 109.26, ed alla Francia, terza in 109.41. Nel K1 femminile under 23, con l’Italia assente, oro alla Francia in 123.12, davanti alla Gran Bretagna, argento in 123.45, ed alla Repubblica Ceca, bronzo in 125.20.

Nelle prove individuali nel K1 femminile junior passano alle semifinali nella prima discesa Francesca Malaguti, decima in 111.63 e Marta Bertoncelli, dodicesima in 116.32, mentre va fuori Elena Borghi, decima nella seconda run in 133.99. Nel C1 maschile junior passa subito Flavio Micozzi, settimo in 101.29, mentre ce la fa al secondo tentativo Matteo De Franco, vittorioso in 99.38. Eliminato invece Marcello Semenza, ventesimo in 247.12.

Nel K1 femminile under 23 va fuori Eleonora Lucato, sesta e prima delle escluse nella seconda run in 111.47, mentre nel C1 maschile under 23 ce la fa nella seconda run Paolo Ceccon, quarto in 97.85, mentre viene eliminato Gabriele Ciulla, ventesimo in 272.96.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it