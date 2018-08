Canoa slalom, Europei junior/under23 Bratislava 2018: otto azzurrini su nove in semifinale!

Iniziano davvero bene gli Europei junior/under 23 di canoa slalom per l’Italia: nella prima giornata di gare, riservata alle eliminatorie di quattro specialità, ben otto azzurrini su nove passano alle semifinali di sabato. Domani le qualificazioni delle altre specialità e le gare a squadre, sabato e domenica finali individuali.

Nel K1 under 23 maschile passano in semifinale già nella prima discesa Marcello Beda, 12° in 89.46 (due penalità) e Davide Ghisetti, 13° in 89.62 (percorso netto). Deve invece ricorrere alla seconda run Jakob Weger, 4° in 89.20 (quattro penalità). Nel C1 under 23 femminile non c’erano azzurrine impegnate.

Nel K1 junior maschile Jakob Luther vince la prima discesa in 89.18 (percorso netto) ed approda alla semifinale. Valentin Luther vince invece la seconda run in 90.23 (percorso netto), dove invece Leonardo Grimandi chiude in 92.94 (percorso netto), centrando il terzo posto: tutti passano alle semifinali.

Nel C1 junior femminile qualifica centrata alla prima occasione per Marta Bertoncelli, nona in 123.10 (percorso netto), mentre fa ricorso alla seconda prova Elena Borghi, vittoriosa in 121.90 (quattro penalità). Eliminata invece Elena Micozzi, seconda delle non qualificate, con 139.75 (otto penalità), a 1.33 dal passaggio in semifinale.













Foto: Pier Colombo

