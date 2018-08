Canoa slalom, Europei junior/under23 Bratislava 2018: l’Italia punta a confermare quanto mostrato ad Ivrea

L’Italia delle categorie junior ed under 23 della canoa slalom si appresta a scendere in acqua a Bratislava, in Slovacchia per gli Europei di categoria: dal 16 al 19 agosto gli azzurrini saranno impegnati nella rassegna continentale, dove proveranno a confermare quanto di buono mostrato ad Ivrea in occasione della rassegna iridata.

Saranno oltre 500 gli atleti presenti in rappresentanza di 30 Paesi e il Bel Paese avrà molte carte da giocare. In primis ci sarà Jakob Weger, che nel kayak under 23 è campione mondiale e punterà ad una magnifica accoppiata. Assieme a lui saranno in gara Marcello Beda e Davide Ghisetti. Nella gara femminile a difendere il tricolore ci sarà la sola Eleonora Lucato. Nella canadese monoposto invece, al maschile, faremo il tifo per Paolo Ceccon e Gabriele Ciulla, mentre non saremo rappresentati nella gara femminile.

Nella categoria junior Marta Bertoncelli punterà all’oro dopo l’argento iridato nel C1 femminile, mentre punteranno alla grande accoppiata Elena e Flavio Micozzi, oro mondiale nel C2 misto. Occhio, naturalmente, alla talentuosa Elena Borghi, mentre completeranno la squadra del kayak Valentin e Jakob Luther e Leonardo Grimandi al maschile e Francesca Malaguti al femminile, mentre nella canadese ci saranno Marcello Semenza e Matteo De Franco.













Foto: Pier Colombo

roberto.santangelo@oasport.it