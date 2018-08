Canoa slalom, Coppa del Mondo 2018: si riparte da Tacen, l’Italia punta su Stefanie Horn

La Coppa del Mondo di canoa slalom riparte da Tacen (Slovenia), dove questo fine settimana si svolgerà la quarta tappa stagionale. L’Italia cercherà di tornare protagonista dopo la prova opaca di Augusta e per farlo si affiderà anche a diversi giovani. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questa gara.

Nel kayak la punta sarà ancora Stefanie Horn, che proverà a ripetere la prestazione di Cracovia, in cui riuscì a centrare uno splendido terzo posto. Un’atleta che è capace quindi di grandi acuti, ma spesso intervallati da prove sottotono. Per questo motivo sarà importante trovare un buon risultato in vista delle ultime gare stagionali. Presente anche Eleonora Lucato. Al maschile visto l’assenza di Giovanni De Gennaro, avrà l’occasione di mettersi in luce Jakob Weger, campione del mondo under 23, che insieme a Christian DE Dionigi e Zeno Ivaldi, proverà a centrare un piazzamento di rilievo.

Nella canadese ci sarà interesse per vedere in azione due giovani di grande talento come Flavio Micozzi e Marta Bertoncelli. Entrambi hanno conquisto una medaglia a livello junior, Micozzi il bronzo europeo e Bertoncelli l’argento iridato, e ora proveranno ad essere protagonisti anche tra i senior. La squadra azzurra viene poi completata da Paolo Ceccon e Elena Micozzi.

Foto: Pier Colombo