Calendario Serie A basket 2018-2019: il programma delle 30 giornate e le date dei playoff

Dopo aver svelato la prima e la dodicesima giornata ieri, la Legabasket ha diramato anche il resto del calendario della Serie A 2018-2019. Come già noto, la prima giornata vedrà l’Olimpia Milano iniziare la difesa del titolo in casa, il 7 ottobre contro la Vanoli Cremona.

Per quanto riguarda alcuni incontri di rilievo, la rivincita dell’ultima finale si avrà alla quattordicesima giornata, prevista per il 6 gennaio e in programma a Milano (ritorno a Trento il 5 maggio). A Torino, il debutto della Fiat al PalaVela avverrà sabato 13 ottobre, quando riceverà Trieste: sarà anche l’occasione, per i tifosi gialloblu, di vedere per la prima volta all’opera Larry Brown in panchina. Per Brescia, invece, le porte del PalaLeonessa apriranno al campionato italiano il 14 ottobre contro Reggio Emilia. Sempre alla seconda giornata, al PalaDozza, Bologna e Milano daranno vita al derby delle più titolate squadre in Italia.

Verranno osservate due pause per le finestre delle Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: in particolare, la Serie A non sarà in campo domenica 2 dicembre e domenica 24 febbraio.

La Supercoppa italiana, che si disputerà al PalaLeonessa di Brescia (e sarà il vero debutto della Germani nell’impianto, prima ancora del campionato), avrà luogo il 29 e 30 settembre. La Coppa Italia, invece, si terrà a Firenze dal 14 al 17 febbraio: le otto qualificate si sapranno dopo l’ultima giornata del girone di andata, il 13 gennaio.

Le date dei playoff sono state modulate in modo da prevedere la qualificazione o meno di Milano alle Final Four di Eurolega.

Se Milano farà le Final Four, il calendario sarà il seguente:

QUARTI DI FINALE – dal 22-23 maggio (gara-1) fino al 30-31 maggio (ev. gara-5)

SEMIFINALI – dal 2-3 giugno (gara-1) al 10-11 giugno (ev. gara-5)

FINALE – dal 14 giugno (gara-1) al 26 giugno (ev. gara-7)

Se Milano sarà eliminata prima dall’Eurolega, il calendario sarà invece il seguente:

QUARTI DI FINALE – dal 18-19 maggio (gara-1) fino al 26-27 maggio (ev. gara-5)

SEMIFINALI – dal 29-30 maggio (gara-1) al 6-7 giugno (ev. gara-5)

FINALE – dal 10 giugno (gara-1) al 22 giugno (ev. gara-7)

