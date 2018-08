Calendario Serie A 2018-2019, terza giornata (1-2 settembre): gli orari di tutte le partite e come vederle in tv su Sky e Dazn

La terza giornata della Serie A 2018-2019 è pronta per andare in scena. Si giocherà nel weekend dal 31 agosto al 2 settembre. Il prossimo turno si preannuncia decisamente interessante secondo un programma che inizierà venerdì e poi avrà il suo epilogo la domenica. A dare inizio alle danze saranno Milan e Roma che si affronteranno a San Siro. Una sfida di grande livello alla Scala del Calcio. I rossoneri andranno a caccia del primo successo stagionale mentre i giallorossi vorranno confermarsi.

Sabato poi sarà la volta di Inter e Juventus che andranno in trasferta sui campi di Parma e Bologna e non saranno due impegni da sottovalutare. Rossoblu e ducali hanno bisogno di punti per dare un senso diverso a questo inizio di Serie A ma la disparità tecnica è notevole. Tuttavia, se la Juve, pur senza incantare, ha ottenuto 6 punti in due partite, lo stesso non si può dire per i nerazzurri, con solo un punto all’attivo. Appare evidente che per la truppa di Luciano Spalletti deve vincere contro i felsinei.

Domenica pomeriggio alle ore 18 tocca a Fiorentina-Udinese, poi sei gare alle 20.30, ovvero Atalanta-Cagliari, Chievo-Empoli, Lazio-Frosinone, Sampdoria-Napoli, Sassuolo-Genoa e Torino-SPAL.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della terza giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky e DAZN come da indicazioni.

Giornata 3 31.08. 20:30 Milan Roma Sky 01.09. 18:00 Bologna Inter Sky 01.09. 20:30 Parma Juventus DAZN 02.09. 18:00 Fiorentina Udinese DAZN 02.09. 20:30 Atalanta Cagliari Sky 02.09. 20:30 Chievo Empoli DAZN 02.09. 20:30 Lazio Frosinone Sky 02.09. 20:30 Sampdoria Napoli Sky 02.09. 20:30 Sassuolo Genoa Sky 02.09. 20:30 Torino SPAL Sky













Foto: bestino / Shutterstock.com