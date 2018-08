Calendario MotoGP, Mondiale 2019: si profila un campionato con 20 gare. Sono 6 i Paesi in lista d’attesa

Nel corso Safety Commission, che si è tenuta a Brno (Repubblica Ceca) due settimane fa, Carlos Ezpeleta (il figlio di Carmelo, in rappresentanza della Dorna) ha parlato dei futuri cambiamenti riguardanti il calendario del Motomondiale nel 2019.

Si prevedono, infatti, venti gare con il probabile inserimento del GP del Messico. Un nuovo round che ha colto di sorpresa i piloti e i team, e che porterà all’ampliamento del programma con un anno di anticipo, rispetto al 2020, come era stato precedentemente annunciato. La Dorna sta modificando, infatti, il calendario, per fare in modo che il round messicano sia vicino a quello argentino.

Il Messico è il primo di una lista che prevede sei Paesi in attesa. La MotoGP è diventata ormai una categoria globale come la Formula Uno e sono tante le Nazioni che vogliono offrirsi per ospitare un weekend iridato. Tra queste c’è il Brasile, con il quale è stato firmato qualche settimana fa un accordo che dovrebbe contribuire a liberare i fondi necessari per dare il via ai lavori sul tracciato di Rio de Janeiro. Seguono la Finlandia, con il nuovo Kymi Ring pronto per il 2019, la Cina per un possibile ritorno, il Kazakhstan e l’Indonesia come altre novità. Ovviamente per ospitare queste nuove gare, dovranno uscire alcune di quelle presenti e tra queste Aragón (Spagna) è l’indiziata numero uno per le difficoltà che i nuovi amministratori della struttura hanno.













