Calendario F1, Mondiale 2019: tutte le date e i 20 Gran Premi. Il programma e gli orari

Il calendario del Mondiale F1 2019 deve ancora essere comunicato ufficialmente, soltanto nei prossimi mesi conosceremo nel dettaglio tutte le date di vari Gran Premi e soprattutto dove il Circus sarà protagonista. Sono ancora diversi i tasselli che devono essere definiti: ad esempio l’ingresso dell’appuntamento di Miami (USA) è ancora da confermare, Hockenheim (Germania) potrebbe uscire dal calendario mentre Suzuka (Giappone) non è ancora data per certa. Il resto degli appuntamenti sembra essere definito anche se il programma dettagliato non è ancora stato svelato: sicuramente il GP di Italia, il GP di Gran Bretagna, il GP del Belgio e altre grandi classiche in Europa sono assicurate.

L’inizio del Mondiale di Formula Uno dovrebbe essere previsto per il 17 marzo, sempre in Australia come da tradizione: un avvio anticipato per evitare un accumulo di gare in estate com’è successo quest’anno. Conclusione a fine novembre negli Emirati Arabi Uniti, sicuramente non ci sarà più un trittico di gare consecutive com’è capitato pochi mesi fa. Il numero di Gran Premi non dovrebbe aumentare e anzi c’è il rischio che diventino “soltanto” venti. Di seguito il calendario dei Gran Premi confermati per il Mondiale 2019 di Formula Uno, le date devono ancora essere ufficializzate.

CALENDARIO MONDIALE F1 2019: GP CONFERMATI (DATE DA DEFINIRE)

GP Australia, Melbourne GP Bahrain, Sakhir GP Cina, Shanghai GP Azerbaijan, Baku GP Spagna, Barcellona GP Monaco, Monte Carlo GP Canada, Montreal GP Francia, Le Castellet GP Austria, Spielberg GP Gran Bretagna, Silverstone GP Ungheria, Budapest GP Belgio, Spa-Francorchamps GP Italia, Monza GP Singapore, Marina Bay GP Russia, Sochi GP Giappone, Suzuka GP Stati Uniti, Austin GP Messico, Città del Messico GP Brasile, San Paolo GP Abu Dhabi, Yas Marina













