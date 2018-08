Calendario F1 2019: tutte le date e le 21 gare della stagione. Il programma completo. Ultimo GP il 1° dicembre

È stato annunciato il calendario della F1 per la stagione 2019. Pur trattandosi di una bozza, che dovrà essere approvata dalla FIA nel Consiglio Mondiale del 12 ottobre, non ci si aspetta grossi cambiamenti in vista di quella definitiva. La stagione sarà composta da 21 gare, un numero che rimarrà quindi invariato rispetto a quest’anno.

La corsa per il titolo iridato prenderà il via come di consueto in Australia, con il primo gran premio della stagione che sarà a Melbourne il 17 marzo. Sciolti i dubbi delle ultime settimane sui GP di Germania e Giappone, che vengono entrambi confermati, mentre come già anticipato l’appuntamento con Miami è rimandato al 2020. Il GP di Monza si correrà l’8 settembre mentre l’ultima gara della stagione sarà ad Abu Dhabi il 1° dicembre.

Addentrandoci nella ripartizione delle gare, dopo il già citato via in Australia, ci si sposterà in Bahrain. Altri due appuntamenti sia ad aprire, Cina e Azerbaijan, che a maggio, Spagna e Montecarlo. Si entrerà nel vivo della lotta a giugno con tre gran premi: Canada, Francia e Austria. Spazio alla tradizione nel mese di luglio con Gran Bretagna e Germania. Un solo appuntamento ad agosto, il 4 in Ungheria. Altre due sedi storiche ad aprire il mese settembre, Spa e poi Monza (l’8/9), seguiti poi da Singapore e Russia. Ad ottobre la Formula 1 farà tappa in Giappone e in Messico, a novembre in USA e Brasile prima della conclusione ad Abu Dhabi. Di seguito il calendario completo con tutte le date delle 21 gare della stagione.

CALENDARIO F1 2019

17 marzo GP Australia, Melbourne

31 marzo GP Bahrain, Sakhir

14 aprile GP Cina, Shanghai

28 aprile GP Azerbaigian, Baku

12 maggio GP Spagna, Montmelò

26 maggio GP Monaco, Montecarlo

09 giugno GP Canada, Montreal

23 giugno GP Francia, Le Castellet

30 giugno GP Austria, Spielberg

14 luglio GP Gran Bretagna, Silverstone

28 luglio GP Germania, Hockenheim

04 agosto GP Ungheria, Budapest

1° settembre GP Belgio, Spa

8 settembre GP Italia, Monza

22 settembre GP Singapore, Marina Bay

29 settembre GP Russia, Sochi

13 ottobre GP Giappone, Suzuka

27 ottobre GP Stati Uniti, Austin

3 novembre GP Messico, Città del Messico

17 novembre GP Brasile, San Paolo

1° dicembre GP Abu Dhabi, Yas Marina













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI