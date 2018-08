Calcio, Serie A 2018-2019: Napoli-Milan 3-2, vittoria in rimonta dei partenopei. Mertens e Zielinski fanno impazzire il San Paolo

Seconda giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 e seconda vittoria in rimonta per il Napoli di Carlo Ancelotti contro il Milan di Rino Gattuso. Al San Paolo una partita bellissima che vede i rossoneri andare in vantaggio di due gol grazie alle realizzazioni di Giacomo Bonaventura al 15′ e di Davide Calabria al 49′. Ci hanno pensato allora una doppietta di Piotr Zieliński (53′, 67′) e una rete del subentrato Dries Mertens (80′) a regalare i tre punti ai padroni di casa al cospetto dei rossoneri, ottimi per un ora di partita ma poi sopraffatti dalla maggior tecnica dei napoletani. Napoli che così raggiunge in vetta alla graduatoria la Juventus, vittoriosa quest’oggi contro la Lazio all’Allianz Stadium.

PRIMO TEMPO – Nel Napoli c’è l’esordio di David Ospina tra i pali.. A centrocampo indisponibile Fabian, Zielinski confermato dal primo minuto con Hamsik da regista. Di fatto l’unico cambio rispetto a sette giorni fa è l’estremo difensore vista la conferma del tridente Callejon-Milik-Insigne. Gattuso risponde con Musacchio al centro della difesa, Bonaventura confermato a centrocampo, con Borini ad agire da esterno di sinistra al posto dello squalificato Calhanoglou. Chiavi dell’attacco affidate a Gonzalo Higuain e all’inventiva di Suso sull’esterno destro. Nei primi minuti le due squadre si studiano: i partenopei hanno maggiormente il pallino del gioco in mano ma non trovano la via della porta. I rossoneri sono ben organizzati e sono abili a ribaltare l’azione. In una di queste iniziative al 15′, lo splendido lancio dalla destra di Suso trova Borini che, dalla sinistra, serve al volo Bonaventura che con una sforbiciata da antologia infila Ospina, portando in vantaggio gli ospiti. Qualche minuto dopo è sempre la mezzala rossonera a proporsi con una serpentina centrale che però non trova poi sbocco per la buona chiusura di Albiol. Il Napoli fatica ad accendersi e la coppia centrale del Milan Musacchio-Romagnoli si muove in modo ben coordinato. Negli ultimi scampoli della frazione sono Callejon e Milik a creare qualche grattacapo alla retroguardia di Gattuso ma il destro dello spagnolo finisce a lato di poco e la conclusione del polacco viene neutralizzata da un ottimo intervento di Donnarumma.

SECONDO TEMPO – Non ci sono cambi ad inizio ripresa e il Milan colpisce dopo 5′ con una splendida azione: Biglia sventaglia a destra per Suso, che mette giù e serve l’accorrente Calabria, bravo ad indirizzare all’angolo e a raddoppiare. La formazione di Ancelotti ha il merito di non mollare e trovare il gol quasi subito dopo 3′: Biglia perde palla in uscita, per merito del pressing di Milik, Callejon scarica per Zielinski, che trova il tempo perfetto per concludere con il sinistro e superare Donnarumma. I padroni di casa si scatenano e nel giro di pochi minuti Insigne sfiora il gol del pareggio in due circostanze. Ci sono i primi cambi: Bakayoko prende il posto di Biglia e Mertens rileva Hamsik. I milanisti fanno fatica a fare filtro in mezzo al campo e al 68′, sugli sviluppi di un corner, Zielinski realizza la sua personale doppietta con un destro al volo mirabile su cui il portiere rossonero può fare poco. C’è solo il Napoli in campo e gli errori in fase di palleggio degli ospiti si fanno numerosi. E così all’81’ Diawara serve un bel pallone in area per Allan, che vede l’inserimento di Mertens e il belga si fa trovare pronto all’appuntamento, sfruttando anche l’uscita a vuoto dell’estremo difensore rossonero. I cambi di Gattuso non sortiscono effetto e il triplice fischio di Valeri suggella la rimonta. Il San Paolo può festeggiare.













Foto: Gianfranco Carozza