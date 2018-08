Calcio, Serie A 2018-2019: Cutrone allo scadere fa esplodere San Siro. Milan batte Roma 2-1

È grande spettacolo a San Siro per la prima uscita casalinga del nuovo Milan di Gennaro Gattuso in questa Serie A 2018-2019. Palcoscenico dei migliori per il big match che apre la terza giornata: a Milano arriva la Roma di Eusebio Di Francesco. I giallorossi, non apparsi al top nei primi due turni, si fermano nuovamente dopo il mezzo passo falso con l’Atalanta: questa volta arriva una bruciante sconfitta per 2-1 allo scadere, timbrata Patrick Cutrone. Il pubblico rossonero può esplodere proprio al 96′: dopo la sconfitta amara di Napoli pronto riscatto per i lombardi.

Match davvero molto bello, pieno di emozioni. Primo tempo dominato dai padroni di casa che al 40′ vanno in vantaggio grazie a Kessié: Rodriguez serve il centrocampista che si inserisce perfettamente e batte Olsen. Roma che riparte d’orgoglio però nella ripresa. I giallorossi inseriscono El Shaarawy e spingono, trovando il pari al 60′: la firma è di Fazio, su un batti e ribatti su calcio d’angolo. Neanche il tempo di esultare che arriva la prima gioia di Higuain in rossonero: dura pochissimo però, visto l’intervento del VAR a causa di una posizione irregolare di partenza dell’argentino. VAR chiamato in causa anche dalla parte opposta: Nzonzi sigla il vantaggio, ma con il braccio. Partita che sembra dirigersi verso un pareggio, ma ci pensa Patrick Cutrone, entrato da pochi minuti, proprio al 96′, a far gioire San Siro su assist di Higuain.

Milan-Roma 2-1

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez (31′ st Laxalt); Kessié, Biglia, Bonaventura (39′ st Cutrone); Suso, Higuain, Calhanoglu (36′ st Castillejo). A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Simic, Mauri, Caldara, Borini, Bakayoko, Abate, Bertolacci. Allenatore: Gattuso

ROMA (3-4-1-2): Olsen; Manolas, Fazio, Marcano (1′ st El Shaarawy); Karsdorp (32′ st Santon), De Rossi, N’Zonzi, Kolarov, Pastore (24′ st Cristante); Schick, Dzeko. A disposizione: Juan Jesus, Fuzato, Zaniolo, Greco, Luca Pellegrini, Kluivert, Under, Coric, Lorenzo Pellegrini. Allenatore: Di Francesco

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 40′ pt Kessié (M), 14′ st Fazio (R), 50′ st Cutrone (M)

NOTE: Ammoniti: Cristante (R), De Rossi (R). Recupero: 0′ e 5′. Calci d’angolo: 8 a 3 per il Milan. Spettatori: 57.789













Foto: Carozza