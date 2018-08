Europa League 2018-2019, le avversarie del girone della Lazio ai raggi X. Sfortunati i biancocelesti, con Marsiglia ed Eintracht Francoforte

Per la settima volta da quando la competizione ha cambiato nome, trasformandosi da Coppa UEFA a Europa League, la Lazio fa la propria comparsa ai nastri di partenza. I biancocelesti sono stati inseriti nel complicato girone H, che comprende l’Olympique Marsiglia, l’Eintracht Francoforte e l’Apollon Limassol. Andiamo a scoprire qualcosa in più sulle tre formazioni in questione.

OLYMPIQUE MARSIGLIA

Il Marsiglia è l’avversario senz’altro più duro e anche più blasonato (per quanto vi siano ampie macchie legate alla fraudolenta gestione Tapie e a confessioni di doping) di questo girone. Per la Lazio si tratterà di un mini-derby, in quanto la panchina marsigliese è occupata da Rudi Garcia ed è da poco arrivato dalla Roma Kevin Strootman. Tre sono i giocatori reduci dal vittorioso Mondiale di Russia: Mandanda, Rami e Thauvin. La Ligue 1 non è partita benissimo, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Il punto di forza risiede nel centrocampo di altissimo livello, date le presenze di Luiz Gustavo, Payet, Ocampos e del succitato Thauvin.

EINTRACHT FRANCOFORTE

La formazione tedesca, vincitrice dell’ultima Coppa di Germania, si presenta ai nastri di partenza della seconda coppa europea con l’allenatore cambiato: uscito l’uomo dei successi Kovac, è entrato Hutter, alla prima grande esperienza su una panchina pesante e in un calcio di tale levatura. La squadra, che somiglia parecchio a una multinazionale, ha in Rebic il suo uomo di punta, senza dimenticare la potenziale stella in ascesa Jovic, in prestito dal Benfica. L’Eintracht ha vinto la prima di Bundesliga, ma ha perso nettamente la Supercoppa col Bayern Monaco (0-5). Sarà la squadra con cui dovrà lottare la Lazio per il passaggio del turno.

APOLLON LIMASSOL

In mezzo a Marsiglia, Lazio ed Eintracht, l’Apollon sembra destinato a fare da spettatore della lotta per la qualificazione. La squadra cipriota conta su un ampio blocco internazionale nel quale spicca la presenza del croato Anton Maglica, ex Hajduk Spalato. Il maggior motivo di timore, per la Lazio come per le altre due del girone, potrebbe essere legato più che altro alle partite nello stadio Tsirion, un catino noto per il suo calore.













federico.rossini@oasport.it

Credits: Gennaro Di Rosa / Shutterstock