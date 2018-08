Calcio femminile: uno stadio tutto per la Juventus Women? La società bianconera ci sta pensando

La Juventus Women vuol farsi strada nel mondo del calcio femminile e, dopo aver conquistato lo scudetto nel suo primo anno e centrato la qualificazione in Champions League (sfida al Brøndby il 12/26 settembre nei sedicesimi di finale), sta pensando ad avere un proprio stadio in cui giocare. Come viene riportato da lfootball.it la società avrebbe pensato di sfruttare un’area, adiacente alla Continassa, dove si allena la Juventus maschile ed è presente una struttura all’avanguardia nei pressi dell’Allianz Stadium.

Si parla dei terreni dove sorgeva l'ex MazdaPalace su cui costruire un impianto adeguato alle norme UEFA. Anche per questo la squadra allenata da Rita Guarino disputerà il match d'andata (casalingo) di Champions League a Novara. Chiaramente, per le ambizioni della Vecchia Signora, questa può essere una soluzione provvisoria. Inoltre, la proposta sarebbe quella di far disputare anche i match dell'Under23 juventina nel medesimo stadio.













Foto: Lorenzo Di Cola