Sorteggio Europa League 2018-2019: le possibili avversarie di Milan e Lazio. Da evitare Arsenal, Chelsea e Villareal in prima fascia

Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018/19 si svolgerà venerdì alle ore 13 al Grimaldi Forum di Montecarlo e coinvolgerà almeno due squadre italiane. Lazio e Milan si sono garantite la qualificazione diretta al tabellone principale della seconda coppa europea calcistica grazie al 5° ed al 6° posto raggiunti al termine dell’ultimo campionato di Serie A, mentre l’Atalanta (settima in campionato) è stata costretta ad affrontare i turni preliminari e si giocherà tutto nel ritorno della sfida decisiva con i danesi del Copenaghen (0-0 l’andata a Bergamo).

Sinora 21 club si sono assicurati la presenza al sorteggio della fase a gironi, nei prossimi giorni verranno svelate le rimanenti 27 squadre che comporranno i dodici gironi da quattro squadre ciascuno dell’Uefa Europa League 2018/19. Gli ultimi 27 spot liberi verranno assegnati tramite i sei spareggi per accedere alla fase finale della Champions League (le perdenti di queste sfide vengono ripescate in Europa League) ed i ventuno match dell’ultimo turno preliminare di Europa League. Le 48 squadre che si guadagneranno un posto nella fase a gironi saranno inserite in quattro fasce da dodici club ciascuna secondo il ranking Uefa. È ancora presto per avere un quadro ben delineato della composizione delle quattro fasce ma ci sono già alcune certezze.

In prima fascia verranno sicuramente inserite Arsenal, Chelsea, Bayer Leverkusen, Villareal e la perdente dello spareggio Champions tra Ajax e Dinamo Kiev. Le rimanenti sette squadre che verranno sorteggiate nella prima urna dipenderanno dagli esiti dei numerosi spareggi dei prossimi giorni. Lazio e Milan oscillano tra la prima e la seconda fascia, con i capitolini che hanno buone chance di rimanere tra le prime dodici squadre per ranking mentre i rossoneri sembrano destinati alla seconda urna. È plausibile che vadano a finire in prima fascia dei top team come Siviglia, Basilea, Besiktas, Zenit San Pietroburgo (squadre impegnate negli spareggi), perciò il Milan rischia di pescare un avversario con grande esperienza internazionale già dal primo turno. Le due italiane sono quantomeno sicure di rimanere nelle prime due fasce di merito, perciò alcune tra le possibili avversarie nella fase a gironi sono Standard Liegi (quasi impossibile che rimanga in seconda fascia), Zurigo, Rennes, Vorskla Poltava, Slavia Praga, Akhisar Belediyespor, Jablonec e le vincenti degli spareggi Dudelange-Cluj Napoca, Olimpija Lubiana-Spartak Trnava e AEK Larnaca-Trençin (tutte queste squadre si inserirebbero in terza o quarta fascia). Al termine degli spareggi di giovedì sera avremo la lista completa delle 48 squadre qualificate e la composizione ufficiale delle quattro fasce per il sorteggio.

Di seguito l’elenco delle 21 squadre già certe di partecipare alla fase a gironi di Europa League con i rispettivi punti nel ranking e le possibili fasce di appartenenza.

FASCIA 1

Arsenal (ENG) coefficiente 93,000

Chelsea (ENG) 82,000

Bayer Leverkusen (GER) 66,000

Villarreal (ESP) 52,000

FASCIA 1/2

Anderlecht (BEL) 48,000

Lazio (ITA) 41,000

Sporting Lisbona (POR) 40,000

Marseille (FRA) 32,000

AC Milan (ITA) 28,000

FASCIA 2/3

Fenerbahçe (TUR) 23,500***

Krasnodar (RUS) 23,500

Real Betis (ESP) 21,399

Eintracht Frankfurt (GER) 14,285

Spartak Moskva (RUS) 13,500***

FASCIA 2/3/4

Standard Liège (BEL) 12,500***

FASCIA 3/4

Zürich (SUI) 12,000

Rennes (FRA) 11,283

Vorskla Poltava (UKR) 8,226

Slavia Praha (CZE) 7,500***

Akhisar Belediyespor (TUR) 7,160

FASCIA 4

Jablonec (CZE) 6,035

17 squadre qualificate di diritto

* 21 squadre qualificate dagli spareggi di UEFA Europa League

** 6 squadre eliminate agli spareggi di UEFA Champions League

*** 4 squadre eliminate al percorso Piazzate del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League