Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: le 23 convocate dell’Italia per la sfida al Belgio

Con la qualificazione iridata già in cassaforte la Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini si ritrova per l’ultimo incontro del gruppo 6 contro il Belgio. Reduce dalla vittoria 3-0 contro il Portogallo al Franchi di Firenze (la settima in altrettanti incontri in questo raggruppamento), le azzurre scenderanno in campo all’OHL Stadium-King Power a Lovano il 4 settembre alle ore 17.00. Le calciatrici nostrane sono intenzionate a chiudere in bellezza e presentarsi alla rassegna mondiale in Francia nel migliore dei modi, forti delle certezze acquisite in questi mesi. Una partita che sarà anche un modo per stemperare le tante tensioni di questa estate, riconducibili alla gestione dei campionati di Serie A e di Serie B, tornati sotto l’egida della Lega Nazionale Dilettanti coi malumori conseguenti delle società iscritte. Al momento l’inizio del massimo torneo nazionale (15 settembre) è a rischio. Si spera si possa trovare presto una soluzione.

Di seguito l’elenco delle convocate del ct Bertolini: 23 calciatrici in cui la presenza delle giocatrici della Juventus è particolarmente evidente.

L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone, Katja Schroffenegger;

Difensori: Elena Linari (Fiorentina), Elisa Bartoli, Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (Milan);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano;

Attaccanti: Daniela Sabatino (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus);













Foto: Isabella Gandolfi